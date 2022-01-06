ОДКБ объявила ситуацию в Казахстане вторжением из-за рубежа

Ситуация в Казахстане расценивается как вторжение, подготовленное из-за рубежа. Об этом говорится в заявлении секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ситуации в Казахстане со ссылкой на обращение из Нур-Султана.

Фото: URA.RU URA.RU

«В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ, куда входит и Россия, за военной помощью с целью стабилизации ситуации в стране. Как утверждает «Эхо Москвы», силовики готовы приехать на помощь Казахстану из России и Белоруссии.