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23 минуты назад

В ОДКБ расценили ситуацию в Казахстане как вторжение извне

Ситуация в Казахстане расценивается как вторжение, подготовленное из-за рубежа. Об этом говорится в заявлении секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ситуации в Казахстане со ссылкой на обращение из Нур-Султана.

ОДКБ объявила ситуацию в Казахстане вторжением из-за рубежа
Фото: URA.RUURA.RU

«В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ, куда входит и Россия, за военной помощью с целью стабилизации ситуации в стране. Как утверждает «Эхо Москвы», силовики готовы приехать на помощь Казахстану из России и Белоруссии.

Массовые протесты начались в Казахстане после Нового года. Население возмутилось резким поднятием цен на бензин. На фоне проведения протестов в стране отключили интернет. Кроме того, президент республики объявил об отставке правительства.

В мире,Эхо Москвы,
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