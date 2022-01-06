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15 минут назад

США осудили насилие в Казахстане

Госдепартамент США осуждает акты насилия и уничтожения собственности в Казахстане, сообщил представитель ведомства Нед Прайс.

США осудили насилие в Казахстане
Фото: ReutersReuters

Прайс сказал, что Казахстан – «ценный партнер» США, Вашингтон «внимательно отслеживает ситуацию» в этой стране. Госдеп призвал «к сдержанности как власти, так и протестующих» и попросил «казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг интернета». США считают, что «все стороны» должны «найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением», передает РИА «Новости».

Напомним, Европейский союз призвал руководство Казахстана уважать право на мирный протест. При этом ЕС заявил, что демонстранты также не должны прибегать к насилию. Власти Казахстана считают, что страна столкнулась с «вторжением бандформирований», подготовленных за рубежом. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В мире,Нед Прайс,Совет коллективной безопасности,Госдеп США,ЕС,РИА Новости,
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