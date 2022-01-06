США осудили насилие в Казахстане

Прайс сказал, что Казахстан – «ценный партнер» США, Вашингтон «внимательно отслеживает ситуацию» в этой стране. Госдеп призвал «к сдержанности как власти, так и протестующих» и попросил «казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг интернета». США считают, что «все стороны» должны «найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением», передает РИА «Новости».