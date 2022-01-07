Политику США признали тупиковой после ультиматума Путина

«Запад сейчас ищет способ ответить Москве [на проект договора о безопасности, направленный США] так, чтобы она была довольна. А западные политики, в свою очередь, могли „сохранить лицо“, чтобы в глазах общественности, в том числе международной, они не выглядели так, как будто бы находятся в уязвимом положении. В частности, чтобы не показать, что те предали свои „вечные идеалы“ и „ценности“, о которых они говорят регулярно», — пояснил автор статьи Зоран Метер.