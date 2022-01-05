США отказались отвечать на предложения России «пункт за пунктом»

США отказались отвечать пункт за пунктом на предложения по безопасности, которые ранее опубликовала РФ, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Президент [США Джо] Байден дал ясно понять, что по некоторым вопросам мы можем достичь прогресса, по другим это недостижимо», — сказала она, усомнившись, что Вашингтон будет отвечать «пункт за пунктом» на переговорах.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что США в ходе грядущей серии переговоров с Россией собираются поднять вопросы «вторжения» в соседние страны и применения химического оружия на иностранной территории.

«Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели», — сообщила она.

По словам Псаки, американские власти верят в возможность прогресса на переговорах с Россией по гарантиям безопасности. «Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат», — заключила она.