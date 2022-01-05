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25 минут назад

Власти Казахстана ввели режим ЧП на две недели

Режим чрезвычайного положения введен по всему Казахстану. Как сообщает ТАСС, теперь в стране запрещены массовые собрания и забастовки, сотрудники силовых ведомств имеют возможность проводить личный досмотр граждан и автомобилей без специального разрешения. Кроме того, режим ЧС ограничивает передвижение жителей за пределы городов и регионов страны.

Власти Казахстана ввели режим ЧП на две недели
Фото: ReutersReuters

Сам режим чрезвычайного положения ранее был введен в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане сроком на две недели.

Напомним, что ситуация в стране обостряется со 2 января, когда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, аэропорт Алматы и пытались штурмом взять здание РОВД в городе.

Правительство ушло в отставку. Президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко. При этом в происходящем он увидел заговор, заявив, что протестующие действуют «слишком» организованно.

В мире,Нурсултан Назарбаев,МВД,
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