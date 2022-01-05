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44 минуты назад

Протестующие в Алмате застрелили силовика

Оппозиционер Мухтар Аблязов призвал силовиков в Казахстане «переходить на сторону народа». Об этом он заявил в своем аккаунте в Facebook.

В ходе протестов в Алмате застрелили силовика
Фото: ReutersReuters

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда начались митинги из-за повышения стоимости газа для населения в два раза. Акции протеста сопровождались столкновения с силовиками и распространились на крупные города страны. Участники протестов вступают в столкновения с полицией, громят магазины и офисы. Уже захвачены здания администраций в Алматы и Актобе, правительство ушло в отставку. В ряде регионов введен режим чрезвычайного положения.

Кроме того, протестующие застрелили одного из силовиков в Алмате, который работал на уличных протестах в городе. Согласно кадрам, которые были опубликованы в социальных сетях, сотрудник спецслужб был безоружен и не вел ответный огонь.

В своем сообщении в соцсети живущий во Франции после того, как покинул Казахстан в 2010 году, Мухтар Аблязов призвал сотрудников силовых структур и военных переходить на сторону протестующих.

«Вновь обращаюсь к силовикам (полиции, военным, КНБ, прокуратуре) - переходите на сторону народа и вы сможете занять достойное место в нашем обществе в демократическом Казахстане. Вы - часть народа. Члены ваших семей, ваши друзья и родственники - все часть народа. Переходите на сторону народа, и мы быстро добьемся перемен!» - написал он.

Свое сообщение оппозиционер проиллюстрировал кадрами из Атыроу, где мужчины в камуфляжной форме обнимаются с собравшимися у административного здания участниками акции протеста.

Ранее стало известно, что Мухтар Аблязов связан с Украиной и еще 1,5 года назад от его имени звучали призывы к недовольным политикой властей Казахстана контактировать со «штабом в Киеве». При этом сегодня президент Казахстана Касым-Жомар заявил, что за беспорядками в стране стоят «финансово мотивированные заговорщики», у которых есть «тщательно продуманный план». Он пообещал действовать жестко и взять ситуацию под контроль.

В мире,Мухтар Аблязов,Генпрокуратура РФ,
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