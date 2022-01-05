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23 минуты назад

Протестующие захватили аэропорт Алматы

Аэропорт Алматы захвачен протестующими, ведется эвакуация сотрудников. Об этом сообщает издание «Орда» со ссылкой на блогера Алишера Еликбаева.

Протестующие захватили аэропорт Алматы
Фото: FacebookFacebook

«Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолёты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет"», — сказал он.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ключаря Вознесенского кафедрального собора в Алмате Александра Суворова, военные и полиция в разоружены, а тем временем протестующие разграбили оружейные магазины.

Вблизи от резиденции президента в Алматы в ряде домов отключили электричество. Протестующие пытаются взять штурмом здание РОВД, в ответ полицейские отстреливаются и применяют светошумовые гранаты.

Это заговор: Президент Казахстана объявил о смещении Назарбаева

Тем временем Аэрофлот начинает отменять рейсы в Казахстан. В частности, согласно таблоиду Шереметьево, ежедневный рейс Москва — Алматы, который был запланирован на 20:55 мск, отменен.

Напомним, что ситуация в Казахстане обострилась 2 января из-за акций протеста по причине повышения стоимости газа для населения в два раза. Митинги, которые сопровождались столкновения с силовиками, постепенно начались по всей стране и переросли в массовые беспорядки. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, правительство ушло в отставку.

Позднее президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко.

В мире,Александр Суворов,Нурсултан Назарбаев,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,МВД,РИА Новости,
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