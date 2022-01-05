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1 час назад

Режим ЧП введен на всей территории Казахстана

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Режим ЧП введен на всей территории Казахстана
Фото: ReutersReuters

"Режим ЧП введен на всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел в Алма-Ате. До этого сообщалось, что в Алма-Ате горит здание филиала национального государственного телеканала "Казахстан".

Сообщается, что здание филиала разгромили неизвестные. Сотрудников телеканала избили, вскрыли сейфы, сожгли студию и забрали всю аппаратур. После они подожгли здание. Уточняется, что пожарные службы на месте пока отсутствуют. Международный аэропорт Алма-Аты подтвердил, что протестующие граждане захватили здание.

Также стало известно, что протестующие пытаются взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате. В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

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