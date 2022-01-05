Токаев обратился к нации на фоне протестов

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет действовать максимально жестко. Как сообщает РБК, об этом он заявил во время обращения к нации после того, как занял пост главы Совета безопасности страны.

По словам Токаева, принятых на фоне массовых протестов мер недостаточно. Президент считает, что за беспорядками стоят «финансово мотивированные заговорщики», у которых есть «тщательно продуманный план».

«Я как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко», — заявил глава государства.

Протесты в Казахстане начались с митинга в Жанаозене 2 января, на него пришли сотни местных жителей. Причиной стал рост стоимости газа для населения в два раза. Через три дня митинги прошли в десятках городов и сел, протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, правительство ушло в отставку.