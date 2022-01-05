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1 час назад

Токаев обратился к нации на фоне протестов

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет действовать максимально жестко. Как сообщает РБК, об этом он заявил во время обращения к нации после того, как занял пост главы Совета безопасности страны.

По словам Токаева, принятых на фоне массовых протестов мер недостаточно. Президент считает, что за беспорядками стоят «финансово мотивированные заговорщики», у которых есть «тщательно продуманный план».

«Я как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко», — заявил глава государства.

Протесты в Казахстане начались с митинга в Жанаозене 2 января, на него пришли сотни местных жителей. Причиной стал рост стоимости газа для населения в два раза. Через три дня митинги прошли в десятках городов и сел, протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, правительство ушло в отставку.

Участники протестов вступают в столкновения с полицией, захватывают и поджигают административные здания, громят магазины и офисы. В нескольких регионах страны введен режим чрезвычайного положения.

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