Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к населению на фоне протестов, начавшихся из-за повышения цен на сжиженный газ. В ходе своего выступления он сказал, что теперь занимает должность председателя Совета Безопасности и намерен действовать жестко.

«Я буду действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности государства. Я буду находиться в столице вместе с народом. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово», — добавил президент Казахстана.

Стоит отметить, до 5 января 2022 председателем Совета Безопасности Казахстана был экс-президент Нурсултан Назарбаев. Касым-Жомарт Токаев заявил, что эту должность теперь занимает он. Также президент назвал участников протестов «толпами бандитствующих элементов».