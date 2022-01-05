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22 минуты назад

Президент Казахстана объявил о смещении Назарбаева. И заявил о заговоре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к населению на фоне протестов, начавшихся из-за повышения цен на сжиженный газ. В ходе своего выступления он сказал, что теперь занимает должность председателя Совета Безопасности и намерен действовать жестко.

«Я буду действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности государства. Я буду находиться в столице вместе с народом. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово», — добавил президент Казахстана.

Стоит отметить, до 5 января 2022 председателем Совета Безопасности Казахстана был экс-президент Нурсултан Назарбаев. Касым-Жомарт Токаев заявил, что эту должность теперь занимает он. Также президент назвал участников протестов «толпами бандитствующих элементов».

Протесты из-за резкого повышения цен на газ для машин начались в Казахстане сразу после Нового года. Дело дошло до столкновений с полицией. Митингующие, в частности, потребовали полной отставки правительства. В двух регионах страны ввели режим ЧП и комендантский час, пишет RT.

В мире,Видео,Нурсултан Назарбаев,
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