Протестующие в Казахстане выдвинули требования

Жители Казахстана вышли на акции протеста, так как устали от нищеты и воровства тех, кто стоит у власти. Так на видео, опубликованном Telegram-каналом Readovka, заявил один из представителей протестующих.
Протесты в Казахстане начались на фоне резкого повышения цен на газ. В результате столкновений, погромов и поджога машин пострадали десятки полицейских. В ряде регионов страны объявлено чрезвычайное положение. При этом власти не могут взять ситуацию под контроль, несмотря на обещание снизить тарифы, отмену повышения цен на газ и отставку правительства.
«Народ хочет перемен. Устал от нищеты, от воровства руководства страны. Хотим перемен. Хотим, чтобы народу досталось народное достояние», - заявил представитель протестующих.
При этом он особо подчеркнул, что «никто никого не грабит», а все случаи мародерства назвал совершенными провокаторами.
«Люди стоят мирно. Мы требуем мирного решения!» - заметил он.
Ранее вокруг резиденции президента Казахстана в Алма-Ате собрались несколько тысяч протестующих. Правоохранители пытались рассеять их, были слышны разрывы светошумовых гранат и выстрелы. Позднее стало известно, что здание захвачено, в нем начался пожар.