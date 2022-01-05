Протестующие в Казахстане выдвинули требования

Жители Казахстана вышли на акции протеста, так как устали от нищеты и воровства тех, кто стоит у власти. Так на видео, опубликованном Telegram-каналом Readovka, заявил один из представителей протестующих.

Протесты в Казахстане начались на фоне резкого повышения цен на газ. В результате столкновений, погромов и поджога машин пострадали десятки полицейских. В ряде регионов страны объявлено чрезвычайное положение. При этом власти не могут взять ситуацию под контроль, несмотря на обещание снизить тарифы, отмену повышения цен на газ и отставку правительства.

«Народ хочет перемен. Устал от нищеты, от воровства руководства страны. Хотим перемен. Хотим, чтобы народу досталось народное достояние», - заявил представитель протестующих.

При этом он особо подчеркнул, что «никто никого не грабит», а все случаи мародерства назвал совершенными провокаторами.

«Люди стоят мирно. Мы требуем мирного решения!» - заметил он.