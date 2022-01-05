Протесты в Казахстане оказались связаны со «штабом в Киеве»

Один из лидеров протестов в Казахстане Мухтар Аблязов связан с Украиной и ранее призывал недовольных контактировать со «штабом в Киеве». Об этом пишет «Страна.ua».

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По данным издания, Аблязов, ранее бывший министром энергетики и торговли Казахстана, в 2010 году покинул страну и поселился во Франции. На родине он был осужден по обвинениям в хищениях и создании преступной группировки, а принадлежащий ему банк был национализирован. Мухтар Аблязов считается одним из лидеров оппозиции Казахстана, несмотря на то, что координирует эту деятельность из Европы.

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После вспыхнувших в Казахстане митингов Аблязов в соцсетях обратился к протестующим и призвал их «координировать свои действия». При этом номера, которые были указаны в опубликованном им обращении, имеют коды украинских операторов, и появились в Интернете задолго до нынешнего обострения ситуации.

Еще летом 2020 года, в одном из постов в соцсетях недовольным предлагалось контактировать со «штабом в Киеве» и говорилось «о планировании и координации акций протеста для «свержения режима Назарбаева».

«Мы будем общаться только узкой группой, причем таких групп мы планируем создать минимум 100-200 в каждом городе. Эти группы будут контактировать только со мной и со штабом в Киеве, что гарантирует конфиденциальность и безопасность», – отмечалось в сообщении, опубликованном от имени Аблязова.

Протесты в Казахстане начались на фоне резкого повышения цен на газ. В результате столкновений, погромов и поджога машин пострадали десятки полицейских. В ряде регионов страны объявлено чрезвычайное положение. При этом власти не могут взять ситуацию под контроль, несмотря на обещание снизить тарифы, отмену повышения цен на газ и отставку правительства.