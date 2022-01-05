На Украине указали на ошибку Зеленского в разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном общении с американским лидером Джо Байденом упустил возможность четко высказаться о членстве Киева в НАТО.

Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает РИА «Новости».

Он считает, что Зеленский должен был выдвинуть условие, что «никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине — вступать в альянс». Однако президент этого не сделал.

Джангиров отметил, что Киев только поддержал переговоры США и НАТО с Россией, которые пройдут в январе.

Сейчас Украина обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.