На Украине указали на ошибку Зеленского в разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном общении с американским лидером Джо Байденом упустил возможность четко высказаться о членстве Киева в НАТО.
Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает РИА «Новости».
Он считает, что Зеленский должен был выдвинуть условие, что «никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине — вступать в альянс». Однако президент этого не сделал.
Джангиров отметил, что Киев только поддержал переговоры США и НАТО с Россией, которые пройдут в январе.
Сейчас Украина обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.
Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал, как альянс может предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации.