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1 час назад

Эксперт указал на взрывоопасный нюанс протестов в Казахстане

Казахстанский «майдан» может оказаться куда взрывоопаснее, чем кажется на первый взгляд, из-за религиозного радикализма, который является «трендом» для Средней Азии. Об этом RT заявил военный корреспондент Семен Пегов.

Эксперт указал на взрывоопасный нюанс протестов в Казахстане
Фото: ReutersReuters

Протесты в Казахстане начались на фоне резкого повышения цен на газ. В результате столкновений, погромов и поджога машин пострадали десятки полицейских. В ряде регионов страны объявлено чрезвычайное положение. При этом власти не могут взять ситуацию под контроль, несмотря на обещание снизить тарифы, отмену повышения цен на газ и отставку правительства. Эксперты отмечают, что протесты в крупных городах организованы по одному сценарию и говорят о «майдане» в Казахстане по аналогии с Украиной.

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По мнению Пегова, казахстанский антиправительственный протест имеет свои особенности и «может оказаться куда взрывоопаснее», чем кажется на первый взгляд.

«Даже без учета кланово-племенных нюансов есть дополнительные факторы, которые в состоянии критически повлиять на саму структуру и характер протеста. Я говорю о религиозном радикализме, который уже довольно продолжительное время является для Средней Азии практически повседневным трендом», - пояснил он.

Военный эксперт напомнил, что в рядах боевиков в Сирии было «огромное количество выходцев из региона», а условное «казахстанское крыло» полностью отвечало за все, что было связано с жилищно-коммунальной сферой в террористической организации «Исламское государство»*.

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«В революционном сценарии пока что явно не прослеживается религиозно-радикального уклона. Однако нужно понимать, что как только этот фактор будет взят на службу протесту, мы будем иметь совсем другой «майдан». Куда более опасный, чем украинский», - уверен Семен Пегов.

По его словам, если власти Казахстана не справятся с ситуацией, то есть риск «получить «среднеазиатскую Сирию»». А развитие ситуации по такому сценарию является серьезным вызовом для Росси, особенно с учетом наличия русского населения в Казахстане, «которое моментально окажется одним из главных объектов внимания со стороны религиозных радикалов», считает эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – признано террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.

В мире,Семен Пегов,Исламское государство,
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