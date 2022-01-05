Во взятом штурмом здании администрации Алма-Аты начался пожар

В здании городской администрации(акимате) Алма-Аты начался пожар. Горят фасад и центральный вход. Кроме того, не исключено, что горит и здание резиденции президента страны. Об этом сообщают казахские Telegram-каналы.

На опубликованных фото и видео видны черные клубы дыма из окон зданий, находящихся на площади Республики.

Сообщается, что полицейские бегут от горящего здания акимата Алма- Аты, а протестанты избивают их палками.

Ряд источников сообщает, что протестующие уже ворвались в акимат. Отмечается, что в здании разнесли часть окон и дверей.

В районе площади Республики, по оценке корреспондента КазТАГ, не менее 10 тысяч человек, при этом манифестанты продолжают прибывать.