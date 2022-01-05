Протестующие в Алма-Ате отобрали автомат у полицейского

Протестующие в Алма-Ате отобрали боевой автомат Калашникова у спецназовца полиции. Инцидент попал на видео, распространяемое казахскими Telegram-каналами.

На кадрах видно, что полицейского в полной экипировке обступила толпа манифестантов. Один из наиболее агрессивных после короткого разговора сильно толкнул силовика и выхватил у него автомат. После этого из-за оружия началась небольшая потасовка, оно досталось активисту, который тут же убежал в неизвестном направлении.

Ранее в интернете появилось видео из Алма-Аты, где полицейские едут на служебных грузовиках вместе с протестующими. Подпись гласит, что автомобили «захвачены». При этом силовики ведут себя спокойно и не ввязываются в стычки с активистами.