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18 минут назад

Протестующие в Алма-Ате отобрали автомат у полицейского

Протестующие в Алма-Ате отобрали боевой автомат Калашникова у спецназовца полиции. Инцидент попал на видео, распространяемое казахскими Telegram-каналами.

На кадрах видно, что полицейского в полной экипировке обступила толпа манифестантов. Один из наиболее агрессивных после короткого разговора сильно толкнул силовика и выхватил у него автомат. После этого из-за оружия началась небольшая потасовка, оно досталось активисту, который тут же убежал в неизвестном направлении.

Ранее в интернете появилось видео из Алма-Аты, где полицейские едут на служебных грузовиках вместе с протестующими. Подпись гласит, что автомобили «захвачены». При этом силовики ведут себя спокойно и не ввязываются в стычки с активистами.

Наиболее сложная ситуация сейчас на площади Республики в Алма-Ате. Она в дыму, слышны постоянные выстрели и взрывы светошумовых гранат. Местные СМИ передают, что 10 тысяч протестующих пытаются взять штурмом здание администрации.

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