«Жители не в курсе»: описана особенность протестов в Казахстане

Акции протеста в Казахстане проходят по схожему сценарию во всех крупных городах, при этом нет четких требований и каких-то официальных представителей миингующих. На это в Telegram-канале «ИА Реалист» обратил внимание журналист из Алматы Руслан Бахтигареев.

Ранее в Казахстане на фоне повышения цен на сжиженный газ начались массовые акции протеста, погромы и столкновения митингующих с силовиками. Ранения уже получили не менее 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждено около 37 служебных автомашин. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек. В ряде регионов страны объявлено чрезвычайное положение.

При этом протесты не прекратились и после того как повышение цен было отменено, а правительство Казахстана ушло в отставку. Власти также пообещали ввести госрегулирование цен на социально значимые продукты и шестимесячный мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения.

По мнению Руслана Бахтигареева, у протестов есть несколько особенностей, которые не позволяют ему поддержать их. Так, журналист обратил внимание на то, что митинги происходят под покровом ночи, а в это время суток «орудуют лишь те, кому есть что скрывать и от кого скрываться».

«Сожженные полицейские авто и факты мародерства, о которых пишут то тут, то там. Отсутствие четких требований и каких-то официальных представителей. А ведь, судя по организованности, они есть», - перечислил он.