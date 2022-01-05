На Украине допустили раскол страны в 2022 году

«2022 год — это год последней волны кризиса государственности. Все зависит от того, какой путь изберет власть в плане реализации Минских соглашений. Украину теоретически могут расчленить внешние игроки. Будет ли это физически, экономически, геополитически — зависит от правильных ходов, которые совершит наша власть», — сказал Чаплыга.