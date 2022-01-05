В центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицейскими, сообщает РИА Новости. По информации корреспондента агентства, митингующие избили нескольких полицейских.

Отмечается, что силовики в свою очередь применяют спецсредства против участников протеста.

Ранее сообщалось, что протестующие вновь выходят на улицы Алма-Аты, где накануне вечером произошли столкновения с полицией. Правоохранители заняли позиции на ключевых объектах инфраструктуры города.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Во вторник, 4 января, на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.