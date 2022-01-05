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1 час назад

В центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицейскими

В центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицейскими, сообщает РИА Новости. По информации корреспондента агентства, митингующие избили нескольких полицейских.

Отмечается, что силовики в свою очередь применяют спецсредства против участников протеста.

Ранее сообщалось, что протестующие вновь выходят на улицы Алма-Аты, где накануне вечером произошли столкновения с полицией. Правоохранители заняли позиции на ключевых объектах инфраструктуры города.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Во вторник, 4 января, на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Токаев назвал виновных в протестах в Казахстане<br/>

В Алма-Ате, а также Алматинской и Мангистауской областях действует режим ЧП до 19 января и комендантский час с 23.00 до 7.00.

В мире,Видео,РИА Новости,
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