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23 минуты назад

Президент Казахстана распространил режим ЧП на еще одну область

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расширил режим чрезвычайного положения. Теперь он распространяется на еще одну область – Алма-Атинскую. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Ввести в границах Алма-Атинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», - сказано в указе Токаева.

Также вводится комендантский час с 23 до 7 часов. Комендантом области назначен Серик Кудебаев. Въезд и выезд в регион будет ограничен, проведение забастовок, собраний и других массовых мероприятий запрещено

Ранее режим чрезвычайного положения был введен в Алма-Ате и в Мангистауской области.

В Казахстане накануне начались массовые протесты, погромы и столкновения митингующих с силовиками. Ранения получили 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждено 37 служебных автомашин. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек.

Протестующие в Алма-Ате захватили здание городской администрации

Поводом к протестам стало повышение цен на сжиженный газ. В итоге повышение цен отменили, а правительство страны подало в отставку. Президент Токаев уже назначил нового премьера – Алихана Смаилова.

Кроме того, власти намерены ввести госрегулирование цен на социально значимые продукты и шестимесячный мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения.

Несмотря на эти меры, поступают сообщения о новых массовых акциях в Казахстане.

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