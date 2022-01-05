Евросоюз потребовал себе место за столом переговоров России с США и НАТО

Евросоюз потребовал себе место за столом предстоящих переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщает « Financial Times » (FT) со ссылкой на источник среди высокопоставленных чиновников.

«ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на этих переговорах, если Россия действительно хочет обсуждать европейскую архитектуру безопасности», — отметил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель .

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности говорится, что Вашингтон не должнен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности начнутся в Женеве 10 января.