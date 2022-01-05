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8 минут назад

Протестующие в Алма-Ате захватили здание городской администрации

В Алма-Ате протестующие ворвались в здание городской администрации. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, опубликовавший видео захвата здания.

Инцидент произошел около двух часов утра после ожесточенных стычек с полицейскими у дверей акимата (администрации города). В итоге протестующие ворвались внутрь здания. Они дошли до овального зала заседаний с государственными флагами.

Однако захват мэрии длился недолго. Силовики вынудили манифестантов покинуть помещение.

В МВД Казахстана подтвердили факт нападения на акимат Алма-Аты и еще двух городов.

«В Алматы, Шымкенте и Таразе предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинён другой материальный ущерб», - сказано на сайте министерства.

В МВД отметили, что были совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов. Протестующие использовали камни, палки, газовые и перцовые баллоны, бутылки с зажигательной смесью.

В центре Алма-Аты протестующие схлестнулись с полицией

«Нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин», – добавили в министерстве.

За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек.

В Казахстане накануне по всей стране начались массовые протесты, погромы и столкновения митингующих с силовиками. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. В итоге правительство страны подало в отставку. В Алма-Ате и ряде других населенных пунктов ввели режим ЧП и комендантский час.

После протестов президент Токаев поручил ввести государственное регулирование цен на социально значимые продукты, а также рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней.

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