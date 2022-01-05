Раскрыты причины смертельной опасности отдыха в Турции

Турецкие власти заявляют о рекордном турпотоке из России, в том числе на новогодние праздники. Впрочем, официозный оптимизм не должен застать отдыхающим глаза: отдыхать в Турции остается крайне небезопасно. Порой – смертельно опасно.

Фото: ТАСС ТАСС

Причем турецкие чиновники мало что сделали, чтобы на деле, а не на словах обезопасить россиян. Об этом прямо заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

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Турция обошла Испанию, а Украина – Германию

Для начала несколько цифр, которыми радостно делятся турецкие СМИ. Первой из турецких провинций подробно отчиталась о турпотоке в 2021 году Анталия: ее посетили почти 9,1 млн туристов, что на 164% больше, чем было в 2020 году.

Впрочем, по данным Управления культуры и туризма Анталии, догнать показатели допандемийного 2019 года не удалось – тогда в провинцию приехало 15,2 млн туристов.

Подавляющее большинство туристов выбрали для посещения Анталии одноименный аэропорт, около 107 тысяч отдыхающих (или чуть больше 1%) приземлились в аэропорту Газипаша, а морским путем прибыли в Анталию лишь 3516 человек. Как правило, это участники морских круизов, которые посещают все турецкие прибрежные города. Но скромное количество отдыхающих демонстрирует, в каком упадке сегодня находится сектор круизного туризма.

В структуре отдыхающих с огромным отрывом лидирует, конечно, Россия, на которую пришлось более 40% отдыхающих в Анталии. Причем именно в Анталию прибыли почти 80% всех российских туристов, приехавших в Турцию (3,6 млн из 4,7 млн).

Следом за Россией по количеству отдыхающих в Анталии идут Украина, Германия и Польша. Украинский турист, кстати, впервые за много лет обогнал немецкого – 1,3 против 1,2 миллиона отдыхающих. Также в Анталию активно ездили отдыхать турки, проживающие в странах Евросоюза.

Власти Анталии обещают в этом году новые рекорды. Главное же достижение состоит пока в том, что Турция в неофициальной «средиземноморской гонке» оказалась на первом месте, потеснив традиционных фаворитов – Францию и Испанию.

А вот теперь, что стоит за рекордными цифрами на самом деле.

Отравления хлором и утопления в бассейнах – из-за экономии отельеров

Самым тяжелым испытанием для турецкого турбизнеса, конечно, оказался ковид, из-за которого страна была закрыта для российского туриста с 15 апреля по 22 июня. Закрытие границ привело к тому, что количество российских туристов рухнуло почти в полтора раза – с почти 7 млн человек по итогам 2019 года до 4,7 млн человек. Именно этим отчасти и объясняется рекордный рост числа украинских туристов – они попытались занять пустовавшую нишу россиян.

Впрочем, ковид оказался далеко не единственной проблемой, сообщил журналистам по итогам года посол России в Турции Анатолий Ерхов. Он поставил неутешительный диагноз турецкой отельной индустрии – разгильдяйство. Об этом свидетельствует, например, огромное количество жалоб в консульства на то, что крайне недостаточно внимания уделяется мерам безопасности в турецких бассейнах, аквапарках и зонах детского отдыха. Зачастую здесь просто нет спасателей, а уровень подготовки медперсонала в отелях оставляет желать лучшего. Много лучшего.

По словам Ерхова, жалоб на отсутствие медицинской помощи, несвоевременно или некачественно оказанную медпомощь в генеральное консульство в Анталии поступили сотни.

Результат – плачевен: в Турции в прошлом году утонули девять россиян, в том числе дети. В июле в детском бассейне одной из гостиниц произошел выброс газообразного хлора, и несколько россиян были госпитализированы.

Стоит дополнить посла Ерхова: подобные инциденты происходят не впервые. Так, в 2014 году в 5-звездочном отеле в Бельдиби в результате отравления хлором в бассейне отравились 18 человек. Уже тогда обсуждалось, что вместо хлорирования воды можно применять менее опасные средства обеззараживания. Но отельеры решили по-прежнему экономить.

Россияне гибнут в авариях, бассейнах и больницах

Всерьез беспокоит посла проблема ДТП. За последний год в Турции произошли десятки крупных и мелких аварий с участием российских туристических групп. В апреле 20 человек опрокинулся экскурсионный автобус в районе Коньи, погибла россиянка. В августе в результате аварии автобуса погибли 3 человека, 19 получили тяжелые ранения. В июле и октябре более 30 граждан России получили травмы в результате автобусных перевозок, не соответствующих критериям безопасности.

Ерхов попенял турецким властям на то, что российское консульство узнает о подобных авариях слишком поздно. Порой – из российских СМИ, которые узнают о ДТП раньше.

Естественно, такого быть не должно. Причем оказался бессилен что-то изменить даже министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, который провел встречу с губернатором Анталии и потребовал немедленно уведомлять консульства обо всех ДТП. «Но нас не уведомляют, либо уведомляют с опозданием. Тема «застряла» на уровне реализации, где-то там, внизу», – констатирует Ерхов.

Верхом же турецкого чиновничьего цинизма можно считать то, что многие дела о гибели российских туристов просто «зависают» в недрах турецкой судебно-правоохранительной системы. Как, например, дело о гибели в августе 2019 года 12-летней Алисы Адамовой в турецком отеле Sunhill, которое до сих пор в суде Бодрума.

Вот уже третий год пошел, как турецкие правоохранители расследуют обстоятельства гибели в аквапарке Sealanya Sea Park 19-летней москвички Ольги Десятовой.

Оправданием турецких медиков завершился судебный процесс по делу о таинственной гибели в больнице Yasam Hastanesi 16-летней россиянки Софьи Ланшаковой.