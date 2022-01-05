Токаев назвал виновных в протестах в Казахстане

Вина за протестную ситуацию в Казахстане лежит на правительстве страны. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время совещания по социально-экономическим вопросам.

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"Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве. В частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз", - сообщила пресс-служба президента.

Глава государства также подверг критике то, как выполняется его раннее поручение, данное в июне прошлого года и нацеленное на ускорение строительства нового завода на базе "КазГПЗ", производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

По словам Токаева, пока было разработано только технико-экономическое обоснование. Вопрос финансирования проекта остается нерешенным, действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Также отсутствуют механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. Как следствие, министерство энергетики страны не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги, отметил Токаев.

Он также поручил ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель на 180 дней. Кроме того, он распорядился ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам, рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней, а также рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения.