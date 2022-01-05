Задержан поднявший цены на газ директор завода в Казахстане

Правоохранительные органы Казахстана задержали директора газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене в Мангистауской области республики. Об этом сообщил в среду новостной портал zakon.kz.

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По его информации, руководитель предприятия беспричинно поднял цену на сжиженный газ. Кроме того, задержан руководитель площадки по электронной торговле данным видом топлива.

В этой связи Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и даже в Нур-Султане.