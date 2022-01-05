«Украина - кость в горле Путина»: в Киеве допустили войну с РФ

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что для Путина Украина — это кость в горле. По его мнению, в этом году не стоит ожидать улучшения в отношениях двух стран, так как это не входит в планы российского президента. Об этом он написал в статье для издания «Главред».