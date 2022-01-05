Участник митинга в Алма-Ате раскрыл детали протестов

Один из очевидцев и стихийный участник протестных митингов в Казахстане в беседе с «Известиями» раскрыл детали столкновения с силовиками во время беспорядков.

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По словам молодого человека, распространяемая в СМИ информация не может полностью описать происходящее в Алма-Ате, «это все сделано так, чтобы доходило меньше информации». Он заявил, что на митинги вышло намного больше людей, чем показано на роликах в Сети, а силовики применяли более жестокие меры.

Мужчина добавил, что правоохранители в процессе подавления митингов использовали слезоточивый газ, отчего пострадали не только демонстранты, но и находившиеся неподалеку женщины, старики и дети.

Протесты в Казахстане против роста цен на топливо начались 2 января. В некоторых городах протестующие призывали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики. 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны.