Раскрыто содержимое новогоднего бокала Зеленского

У президента Украины Владимира Зеленского во время записи новогоднего обращения к населению в бокале не было шампанского, рассказал профессор из Черновцов Олег Ангельский, который принимал участие в съёмках. Вместо алкоголя, по словам мужчины, всем наливали лимонад, сообщает «Главред».

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Там не было застолья с алкоголем. На съёмках использовали газировку «Живчик». А кормили нас в другом месте, выносили бутерброды. Никто голодным не остался, — пояснил Ангельский.

Он пожаловался, что процесс съёмок занял очень много времени, но отметил, что это свойственно творческому процессу. Учёный признался, что на протяжении времени съёмок ему удалось пообщаться со многими известными украинцами. С самим Зеленским поговорить не удалось, так как было много желающих.