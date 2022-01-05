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58 минут назад

Республиканцы собираются объявить импичмент Байдену

Американский сенатор от штата Тезас Тед Круз заявил, что Республиканская партия планирует объявить импичмент президенту США Джо Байдену, если партия сможет вернуть Палату представителей в 2022 году. Об этом пишет Fox News.

Республиканцы готовят импичмент Байдену
Фото: ReutersReuters

Сенатор заявил, что так республиканцы планируют ответить демократам за попытку импичмента бывшему президенту Дональду Трампу.

"Один из реальных недостатков этого состоит в том, что чем больше вы вооружаете его и превращаете в партизанскую дубину, вы знаете, что хорошо для гуся, хорошо для гусака", - сказал он.

По его словам, шансы на победу республиканцев в Палате представителей 90%, а 50% - на возвращение сената, который сейчас разделен поровну. Ранее в конгрессе США потребовали объявить импичмент Байдену из-за его сына. Грин обвинила Байдена в попустительстве коррупции, потому что его сын Хантер принимал подарки от граждан других государств в обмен на оказание услуг, а также влиял на политику других стран.

До этого член Палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт призвала отправить в отставку президента Байдена из-за ошибок, который тот совершил при выводе американских войск из Афганистана.

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