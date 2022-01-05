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1 час назад

В Алма-Ате появились БТР

В Алма-Ате появились БТР
Фото: focus.uafocus.ua

В Алма-Ате появились бэтээры, сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на местные СМИ. На опубликованных кадрах видно, как по городу разъезжает военная техника. Известно, что в городе и Мангистауской области объявлен режим ЧП до 19 января.

При этом Telegram-канал URA.RU опубликовал видеозапись, как жители Алма-Аты отгоняют военную технику. На кадрах видно, как два военных грузовика и один БТР покидают место дислокации на одной из улиц города.

В настоящее время в Алма-Ате установлено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств. В городе, как сообщается в указе об объявлении режима ЧП, на этот период вводится также комендантский час с 23:00 до 07:00, создаётся комендатура, которую возглавил начальник полиции Таймерденов.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате протестующие избили полицейского, а также разгромили и подожгли несколько полицейских авто. По информации местных СМИ, часть митингующих спускается вниз к площади Астана. В центре города по-прежнему слышны звуки светошумовых гранат.

В мире,Russia Today,
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