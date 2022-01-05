Как изменилась жизнь уехавших за границу россиян за годы пандемии

В рамках цикла материалов о соотечественниках за границей «Лента.ру» публикует рассказы россиян о жизни в разных странах. Мы поговорили с героями наших самых интересных историй и узнали, как им жилось во второй год пандемии: кому-то пришлось нелегко, кто-то вернулся в Россию, а кто-то перебрался в другую страну. Их откровенные ответы — в нашем материале.

Фото: iam_yulia_zhuk iam_yulia_zhuk

«События двух последних лет перевернули мое мировоззрение»

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Больше трех лет назад Илья с беременной женой и дочерью-дошкольницей переехал во Вьетнам работать в отеле. В начале 2020 года он рассказал «Ленте.ру», что адаптация в азиатской стране с радикально другим отношением к жизни далась ему непросто.

Жизнь моей семьи изменилась, но исключительно в лучшую сторону.

Когда ситуация с коронавирусом стала ухудшаться, Вьетнам начал приостанавливать международное авиасообщение. Вскоре правительство прекратило выдачу любых виз иностранцам, в том числе тем, кто находился на территории страны. Моя рабочая виза в тот момент была на переоформлении. Работодатель предложил подождать и вернуться к вопросу переоформления, как только появится такая возможность.

Однако когда стало известно, что с первого апреля 2020 года приостанавливается авиасообщение между Вьетнамом и Россией, мы приняли решение вернуться на родину.

Билеты купили на последний рейс. К тому моменту люди на улицах начали нас бояться: по слухам, в СМИ писали, что иностранцы завозят коронавирус во Вьетнам

Мы жили в небольшом городе в Центральном Вьетнаме, поэтому наметили себе такой маршрут: Куинен — Ханой — Москва — Краснодар, с ночевками в Ханое и Москве. Тогда мы еще не знали, что этим планам не суждено сбыться.

За день до вылета из Куинена было объявлено о закрытии аэропорта и остановке всех рейсов. Купить билеты на поезд или автобус мы не смогли: к этому времени страх перед иностранцами достиг новых высот, и от нас все отшатывались, как от прокаженных. Знакомые помогли найти водителя, который не верил в заразных иностранцев, и мы срочно выехали в ближайший работающий аэропорт в городе Дананг, в пяти часах езды от нас.

Когда мы были уже возле аэропорта и надеялись наконец вылететь в Ханой, выяснилось, что авиасообщение между РФ и Вьетнамом прервано досрочно. Границы закрылись, а полный локдаун должны были ввести через 12 часов.

Самым логичным решением в тот момент было поехать туда, где у нас друзья и знакомые. Мы отправились на такси в город Нячанг, где до этого жили больше года. Путь занял 11 часов, уже в дороге мы арендовали квартиру. Через час после прибытия по всей стране ввели локдаун. Это было 31 марта 2020 года. Вернуться на родину мы смогли только вывозным рейсом в июне.

До пандемии я почти 15 лет работал в гостиничной сфере. Жил во Вьетнаме, в Швейцарии, во множестве городов России. Но события двух последних лет перевернули мое мировоззрение. Я сменил профессию, пошел учиться и в следующем году планирую вновь открывать для себя удивительные места нашей планеты.

«Без QR-кода нельзя практически никуда, даже в общественный транспорт»

В 2020 году Лидия из Москвы рассказала «Ленте.ру», что ей хватило одной поездки в Италию, чтобы влюбиться в эту страну. Спустя несколько лет она перебралась в Рим и поступила в университет.

Моя работа связана с туризмом, поэтому в этом плане год стал провальным. Зато было неожиданно много переездов и путешествий. В начале июня я на все лето улетела стажироваться в Братиславу, путешествовала по Словакии, много раз была в Вене, ездила в Будапешт.

Летом ситуация с ковидом в Европе была относительно спокойной, и контроль на внутренних границах либо вообще отсутствовал, либо был номинальным

Лекции и экзамены в университете, где я учусь, весь прошлый учебный год проходили дистанционно. С осени студентов вернули в аудитории, но беспрепятственно посещать занятия могут только вакцинированные. Все остальные должны делать тесты, которые действует всего 48 часов. К счастью, онлайн-трансляции лекций пока не отменили.

Сейчас в Италии без QR-кода нельзя практически никуда, даже в общественный транспорт, а единственная возможность получить итальянский сертификат о вакцинации — это сделать бустерную дозу «Пфайзера» или «Модерны». У меня его пока нет, поэтому я вынуждена везде ходить пешком. Но я не жалуюсь! Во-первых, я живу недалеко от центра, а во-вторых, возвращаться домой по римским улицам, щедро украшенным к Рождеству, — это удовольствие, а не наказание!

«Привезти ребенка во время пандемии — тот еще квест»

Анна уехала в Германию учиться по необычной программе, посвященной винному бизнесу. Ей пришлось не только приспосабливаться к заграничной жизни, но и спасаться от преследований бывшего мужа. Ее историю «Лента.ру» рассказала в феврале 2020 года.

С начала пандемии я успела сменить работу и переехать в новый город, точнее, по российским меркам, городок — поселение с 50 тысячами человек. Я продолжаю работать по специальности: занимаюсь маркетингом и продажами вина.

Но самое главное, что изменилось: я наконец-то смогла вывезти к себе сына! Из-за козней бывшего мужа я не могла этого сделать много лет. Вот уже год сын живет со мной, сначала ходил здесь в детский садик, а в сентябре пошел в школу.

Очень классно наблюдать за тем, как быстро он осваивает язык: уже все понимает, говорит без стеснения и иногда вставляет немецкие слова в русскую речь. С учебой проблем не возникает вообще: сын и читает, и пишет по-немецки

Привезти ребенка к себе во время пандемии — тот еще квест. Границы были закрыты, и встретиться с семьей я смогла только в Турции. В Россию въезд был открыт, а вот вернуться из России в Германию было бы очень сложно: пришлось бы две недели сидеть на карантине, что при моей работе невозможно. Поэтому Турция стала просто спасением.

Правда, с тех пор я не видела близких. А в Россию уже не могу приехать целых два года из-за постоянно меняющихся правил и долгих карантинов. Для семьи въезд в Германию тоже закрыт. Так что общаемся по телефону и надеемся, что скоро ограничения снимут, и мы сможем наконец уже нормально приехать друг к другу в гости.

«Чтобы выжить, надо быть мастером на все руки»

В 2020 году Анастасия рассказала «Ленте.ру», что переехала в Японию еще в детстве. Девушке пришлось учить японский с нуля, но благодаря упорству, трудолюбию и поддержке окружающих ей удалось освоиться и найти свое место под восходящим солнцем.

За этот год я наконец-то вышла замуж. Почему наконец-то? Мешали карантины и различные ограничения, введенные в связи с пандемией.

Больше года мы ждали хоть каких-то изменений и послаблений, чтобы сыграть свадьбу нашей мечты, но в итоге решили пока что просто связать узы любви браком. Ну а свадьбу сыграем уже после пандемии. Хотя внутренний голос мне подсказывает, что за это время мы и ребенка успеем родить. Но будем надеяться на лучшее.

Кстати, пандемия пошла на пользу двум нашим любящим сердцам. Именно за время карантина, проведенного вместе под одной крышей, стало понятно, что нахождение вместе 24/7 нас совершенно не раздражает, а, напротив, сближает еще больше. Замуж я вышла впервые, за прекрасного русского парня. Акцентирую на этом внимание, потому что в прошлый раз многие читали между строк, додумывая, что в Японию я попала, якобы выйдя замуж за японца, хотя это не так.

Также небольшие изменения произошли и в плане работы. Пришлось не просто сменить вид деятельности, а пустить в ход все свои знания и умения, чтобы остаться на плаву. Для бизнеса настало тяжелое время, чтобы выжить, надо быть мастером на все руки. Впрочем, людей, умеющих все, искали и задолго до пандемии: проще заплатить одному 10 рублей, чем десятерым по пять. Я сама работаю в сфере моделинга и актерского мастерства и вижу, что многие коллеги позиционируют себя и как ведущие, и как певцы.

Теперь понимаю, все-таки не зря я много лет потратила на обучение, причем совершенно в разных профессиях. Сейчас мне это очень сильно пригодилось. К тому же за время пандемии я многое успела: среди прочего, повысила квалификацию в качестве преподавателя русского как иностранного и обучалась в медиа

Мое мнение о стране, в которой я выросла, особо не поменялось. Я как любила Россию, так и люблю. В принципе, считаю, что в любой стране есть проблемы. Вопрос, конечно же, в том, как их решают и сказывается ли это на качестве твоей жизни.

В любом случае свою жизнь я строю сама, и в моих взлетах и падениях есть только один виновник — это я. Поэтому я продолжаю крутить педали своего велосипеда в счастливое будущее, в котором есть я и моя любимая и любящая семья, ради которой я готова горы свернуть, несмотря на вирусы и тому подобное. Но хочу сказать всем: не стесняйтесь иногда себя жалеть, наше здоровье не вечно, берегите себя, берегите свои нервы, и будет вам счастье!

«Париж все меньше напоминает Диснейленд»

Пять лет назад архитектор и кондитер Мария Троицкая уехала во Францию, чтобы учиться в Парижской школе изящных искусств. На последнем курсе она занялась кондитерским бизнесом и надеялась со временем открыть в Париже собственную кондитерскую. «Лента.ру» опубликовала ее рассказ о жизни во Франции в мае 2020 года.

Во время пандемии весной 2020 года у меня практически не было работы, заказов, а многие проекты отменились. Зато в конце 2020-го я создала онлайн-школу кондитерского искусства и сейчас продвигаю этот интернет-проект. Пандемия окончательно убедила меня, что нужно переходить в интернет.

В начале года я развелась с мужем-французом, и это было прекрасное событие. Так что насладилась Парижем уже в новом для себя качестве холостячки.

В январе искала квартиру, чтобы переехать. И пандемия поспособствовала. Иностранцев и иностранных студентов практически не было, так что нашла студию всего за неделю — это рекорд. Обычно на поиск жилья уходит два-три месяца

Теперь жизнь возвращается на круги своя: у меня снова много работы, и туристов тоже все больше. А поскольку я провожу авторские архитектурные прогулки по столице, прибавилось и число желающих поучаствовать в них.

Париж сейчас принадлежит нам, местным жителям. И это прекрасно, он все меньше напоминает Диснейленд. Уровень гигиены и чистоты также повысился! Могу сказать, что 2021-й стал для меня лучшим за все пять лет эмиграции.

«Коллеги стали выгорать один за другим»

Юлия из Иркутска никогда не планировала жить в Европе, но судьба распорядилась иначе: на учебе в Китае она познакомилась с бельгийцем, вышла за него замуж и переехала к нему на родину. О ее жизни за границей «Лента.ру» писала в декабре 2020 года.

Пандемия застала меня в Бельгии. Три разных правительства — брюссельское, валлонское и фламандское — постоянно противоречили друг другу. В Брюсселе комендантский час наступал позже, чем во Фландрии, в Валлонии никто не следил за ношением масок, когда во Фландрии за это штрафовали. Еще контроль за ситуацией усложняло отсутствие границ между странами Шенгена: хоть туризм и был запрещен, на автомобиле можно было путешествовать бесконтрольно.

На пике второй волны нас даже останавливали полицейские, чтобы узнать, куда мы едем на машине. Мы показывали наш багажник, наполненный продуктами, и называли адрес свекров. А на Рождество родителям мужа пришлось закрывать шторы в доме, чтобы никто не заметил, что мы нарушаем правила: нас было четверо, хотя разрешался только один гость на семью.

В марте 2020-го мы перешли на удаленку. Поскольку я занимаюсь исследованиями рынка, поначалу новый формат вроде как не мешал работе. Но потом коллеги стали выгорать один за другим. В домашнем офисе сложно разделять рабочее и домашнее пространство, работали все до ночи, никаких small talks у кофе-машины. Коллеги с детьми вообще с ума сходили, ведь на них легла еще и роль школьных учителей.

Но лично нам пандемия пошла на пользу! Я как раз забеременела, но не было никаких переживаний из-за того, что другие в ресторане гуляют или танцуют на фестивале, а мы с мужем сидим дома. Изолированы были все, никаких больше вечеринок

У моего врача, в приемной которого обычно толпа народа, теперь было все расписано по часам, чтобы избежать столпотворения. Беременным женщинам, которые в группе риска по вирусным заболеваниям, даже нравилось, что люди соблюдают дистанцию и масочный режим.

Правда, рожать пришлось тоже в маске... Сначала я очень переживала, но врач успокоил: сказал, что в маске не будет гипервентиляции при потугах. После родов размещали по одной семье в палате. И никаких посещений. А в Бельгии обычно после родов вся родня собирается в палате посмотреть на малыша, а потом, когда выпишут, толпится с подарками дома у молодых родителей, чтобы выпить с ними пива. Этой суматохи удалось избежать.

Как только началась вакцинация, очень многие обрадовались и смотрели на это как на свет в конце тоннеля. Мой офис перешел на гибридный режим: работу в офисе и дома. В Бельгии сейчас больше 70 процентов населения вакцинировано, и снят масочный режим.

Но я все еще ношу маску. А все потому, что во время декрета уехала в Сингапур. Мужу предложили работу в этой стране, и мы подумали: когда еще будет такой шанс? Тем более, я смогу совместить декрет и переезд. Так что я одна с трехмесячным малышом летела 12 часов в другое полушарие, где нас ждали двухнедельный карантин в отеле и снова локдаун! Жалею ли я о переезде? Нет! Хотела бы его повторить? Тоже нет.

Сингапур в плане мер предосторожности, конечно, не сравнится с Бельгией. Все намного серьезнее и строже, огромные штрафы для тех, кто снял маску (а тут 30 градусов жары). Так как много сингапурцев потеряли работу во время пандемии, государство поддерживает местных, и теперь я со своим типом визы не смогу получить разрешение на работу. Из-за этого экспаты покидают Сингапур, многие переезжают в Дубай. Но для меня как женщины в декрете это сейчас идеальное место для воспитания малыша: никакой теплой одежды, постоянный доступ к бассейну, много детей, безопасность, а главное — все в масках! Педиатр сказала, что из-за этого сейчас самые низкие показатели по гриппу среди малышей.