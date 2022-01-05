В двух регионах Казахстана введен режим ЧС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны - в Алматы и Мангистауской области, сообщает "Sputnik Казахстан".

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Согласно указу, режим ЧС вступает в силу 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года. Токаев заявил, что надеется на благоразумие граждан.

Ранее президент Казахстана заверил, что власть в стране не падет. По его словам, призывы атаковать служебные помещения военных и гражданских ведомств являются абсолютно незаконными.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась.

Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).