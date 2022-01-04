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13 минут назад

Боррель раскрыл свои ожидания от переговоров России и НАТО

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, выразил поддержку предстоящему заседанию Совета Россия-НАТО, которое запланировано на 12 января. Об этом он написал в Твиттере.

Боррель раскрыл свои ожидания от переговоров России и НАТО
Фото: ReutersReuters

«В преддверии моего визита на Украину я обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом тесную координацию между ЕС и НАТО и приветствовал предстоящий Совет Россия — НАТО»

Генсек НАТО Столтенберг уже подтвердил проведение заседания совета РФ — НАТО 12 января. Речь пойдет о вопросах европейской безопасности, связанных с Украиной, - пишут News.ru.

Боррель планирует посетить Украину 4–6 января, до заседания Совета. Предполагается, что он вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетит восток страны и рубежи Донбасса, а затем поедет в Киев, где встретится с руководством Украины.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия потребовала от США и НАТО гарантий безопасности с «совершенно неприемлемыми условиями».

В мире,Жозеп Боррель,Дмитрий Кулеба,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
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