В Алма-Ате вновь вспыхнули беспорядки

В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате вновь вспыхнули беспорядки, площадь Республики перекрыта БТРами, в разных концах города слышны взрывы светошумовых гранат. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

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По данным собеседников агентства, скопление агрессивно настроенных молодых людей наблюдается на пересечении улицы Толе би и Восточной объездной дороги, а также в другом конце города — в микрорайоне «Аксай» на Толе би и улице Момыш-улы. Эти районы оцеплены полицейскими и военными. Оттуда доносятся звуки взрывов и яркие вспышки.

В настоящее время полицейские выставляют кордоны на пересечении улиц аль-Фараби и Назарбаева. В городе не работает общественный транспорт, остановки переполнены людьми, которые пытаются уехать на работу.

Ранее мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль местных властей. По его словам, в городе проводятся задержания провокаторов и экстремистов, а также поиски зачинщиков беспорядков.

В Алма-Ате и в Мангистауской области на период действия режима чрезвычайного положения с 5 по 19 января ввели комендантский час с 23.00 до 7.00. В городе и регионе запрещены массовые мероприятия, в том числе забастовки и мирные собрания, также вводится запрет на въезд и выезд из Алма-Аты и Мангистауской области, запрещается продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя.

Протесты в Казахстане против роста цен на топливо начались 2 января. В некоторых городах протестующие призывали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики. 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны.