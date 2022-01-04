В центре Алма-Аты протестующие схлестнулись с полицией

На центральной площади Алма-Аты столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет газ, сообщают информационные агентства.

Фото: пресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстан пресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстан

Центральная площадь затянута едким дымом, от которого трудно дышать. На площади собралось около тысячи человек, передает РИА «Новости».

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.