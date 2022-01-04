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56 минут назад

Столкновения демонстрантов с полицией начались в центре Алма-Аты

На центральной площади Алма-Аты столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет газ, сообщают информационные агентства.

В центре Алма-Аты протестующие схлестнулись с полицией
Фото: пресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстанпресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстан

Центральная площадь затянута едким дымом, от которого трудно дышать. На площади собралось около тысячи человек, передает РИА «Новости».

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Митингующие в Казахстане назвали свои требования

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее.

В мире,Минэнерго,РИА Новости,
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