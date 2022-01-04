Украина и Чехия договорились об ответе на "агрессию" России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавським и поздравил его с назначением на должность.

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Министры также согласовали свои позиции на фоне «агрессивных» действий России в перспективе дипломатических контактов Москвы с США, НАТО и ОБСЕ.

Пресс-служба МИД Украины сообщила, что Липавський подтвердил свою приверженность украинскому народу в борьбе за его суверенитет.

«Чешский министр заверил Дмитрия Кулебу, что европейская интеграция Украины будет являться важным приоритетом председательства Чехии в ЕС, а также выразил поддержку формата Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы».

Стороны запланировали совместный визит в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии в феврале по приглашению министра иностранных дел Украины.

Министры отдельно обсудили развитие Крымской платформы. Ян Липавський уверил Дмитрия Кулебу в полной поддержке Чешской Республикой этого важного элемента международного формата.