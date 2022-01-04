В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
13 минут назад

Украина и Чехия договорились об ответе на "агрессию" России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавським и поздравил его с назначением на должность.

Украина и Чехия договорились об ответе на "агрессию" России
Фото: ReutersReuters

Министры также согласовали свои позиции на фоне «агрессивных» действий России в перспективе дипломатических контактов Москвы с США, НАТО и ОБСЕ.

Пресс-служба МИД Украины сообщила, что Липавський подтвердил свою приверженность украинскому народу в борьбе за его суверенитет.

«Чешский министр заверил Дмитрия Кулебу, что европейская интеграция Украины будет являться важным приоритетом председательства Чехии в ЕС, а также выразил поддержку формата Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы».

Стороны запланировали совместный визит в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии в феврале по приглашению министра иностранных дел Украины.

В США предупредили РФ о последствиях в случае агрессии против Украины

Министры отдельно обсудили развитие Крымской платформы. Ян Липавський уверил Дмитрия Кулебу в полной поддержке Чешской Республикой этого важного элемента международного формата.

Глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко заявила, что приток мигрантов из Белоруссии может лишить украинцев безвизового режима с ЕС. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В мире,Наталья Науменко,Дмитрий Кулеба,НАТО,МИД,ЕС,ОБСЕ,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители