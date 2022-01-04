Американцы разочаровались в Байдене

Рейтинг Джо Байдена в декабре 2021 года упал до минимального показателя за все время его пребывания на посту президента США. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного телеканалом CNBC с 17 по 20 декабря.

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Популярность американского президента среди избирателей упала до 44%.

56% участников опроса не поддерживают деятельность Байдена на посту главы государства. Это на 2% больше, чем в сентябре.

Основной проблемой 73% американцев считают тяжелую экономическую ситуацию.

55% опрошенных раскритиковали действия Байдена по преодолению пандемии коронавируса. 38% американцев убеждены, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась. Еще 32% считают, что ситуация улучшилась немного, а 30% - что она не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили по телефону предложенные Россией гарантии безопасности. Американский лидер пообещал не принимать никаких решений по поводу Украины без ее ведома.