Протестующие в Казахстане пошли на штурм здания администрации

По-прежнему лихорадит Казахстан. Там идут массовые протесты, спровоцированные произошедшим накануне резким скачком цен на сжиженный газ. Это топливо подорожало на автозаправочных станция практически вдвое.
Правительство пообещало, что разберется в ситуации, и назначило специальную комиссию для расследования предполагаемого картельного заговора сырьевиков. Вчера СМИ писали об изменившихся в сторону уменьшения ценниках на заправках, однако протесты не прекращаются. Правоохранительные органы приступили к жестким задержаниям, - пишет «Московский комсомолец».
Столкновения силовиков и митингующих начались в Кызылорде и Астане.
«В Мангистауской области Казахстана местные жители на внедорожниках догнали и заблокировали в степи военную автоколонну», - сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
В том же регионе митингующие пытаются штурмом взять здание администрации.
С 1 января в стране стоимость газа увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. 2 января жители города Жанаозен (Мангистауская область, юго-запад Казахстана) вышли на митинг с требованием снизить цену на топливо. Некоторые собственники местных АЗС сами уменьшили цену до 85-90 тенге за литр. Протесты также продолжаются в городе Актау Мангистауской области. Люди вышли перед зданием областной администрации и потребовали понизить стоимость газа до 50 тенге за литр.