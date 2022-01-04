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22 минуты назад

Протестующие в Казахстане пошли на штурм здания администрации

По-прежнему лихорадит Казахстан. Там идут массовые протесты, спровоцированные произошедшим накануне резким скачком цен на сжиженный газ. Это топливо подорожало на автозаправочных станция практически вдвое.

Протестующие в Казахстане пошли на штурм здания администрации
Фото: FacebookFacebook

Правительство пообещало, что разберется в ситуации, и назначило специальную комиссию для расследования предполагаемого картельного заговора сырьевиков. Вчера СМИ писали об изменившихся в сторону уменьшения ценниках на заправках, однако протесты не прекращаются. Правоохранительные органы приступили к жестким задержаниям, - пишет «Московский комсомолец».

Митингующие в Казахстане назвали свои требования

Столкновения силовиков и митингующих начались в Кызылорде и Астане.

«В Мангистауской области Казахстана местные жители на внедорожниках догнали и заблокировали в степи военную автоколонну», - сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В том же регионе митингующие пытаются штурмом взять здание администрации.

С 1 января в стране стоимость газа увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. 2 января жители города Жанаозен (Мангистауская область, юго-запад Казахстана) вышли на митинг с требованием снизить цену на топливо. Некоторые собственники местных АЗС сами уменьшили цену до 85-90 тенге за литр. Протесты также продолжаются в городе Актау Мангистауской области. Люди вышли перед зданием областной администрации и потребовали понизить стоимость газа до 50 тенге за литр.

В мире,МВД,Московский комсомолец,
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