Протестующие в Казахстане пошли на штурм здания администрации

По-прежнему лихорадит Казахстан. Там идут массовые протесты, спровоцированные произошедшим накануне резким скачком цен на сжиженный газ. Это топливо подорожало на автозаправочных станция практически вдвое.

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Правительство пообещало, что разберется в ситуации, и назначило специальную комиссию для расследования предполагаемого картельного заговора сырьевиков. Вчера СМИ писали об изменившихся в сторону уменьшения ценниках на заправках, однако протесты не прекращаются. Правоохранительные органы приступили к жестким задержаниям, - пишет «Московский комсомолец».

Столкновения силовиков и митингующих начались в Кызылорде и Астане.

«В Мангистауской области Казахстана местные жители на внедорожниках догнали и заблокировали в степи военную автоколонну», - сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В том же регионе митингующие пытаются штурмом взять здание администрации.