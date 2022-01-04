Мигранты поставили под удар одно из главных «достижений» Украины

Глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко заявила, что приток мигрантов из Белоруссии может лишить украинцев безвизового режима с ЕС. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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Науменко подчеркнула, что Украина полностью поддерживает Польшу в борьбе с кризисом, возникшим на польско-белорусской границе.

«Украина оказалась в ситуации, когда нужно предпринимать определенные превентивные меры. Учитываем опыт польских коллег, моделируем разные ситуации, просчитываем меры, которые можно принять», - заявила она.

Науменко отметила, что во многих местах украинской границы «нет ни демаркации, ни забора, ни столбов».

«Все мы понимаем, что цель мигрантов не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Есть определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины», - отметила она.

Чиновница подчеркнула, что контроль над потоком мигрантов является одним из основных условий приостановления безвиза.

Она добавила, что поток мигрантов также создал бы «безумную нагрузку на инфраструктуру Украины»: в стране есть лишь три пункта содержания нелегальных мигрантов на 500-600 мест.

В конце ноября Украина провела на границе с Белоруссией учения, в которых были задействованы подразделения МВД, вооруженные силы и пограничники.