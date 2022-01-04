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37 минут назад

Иран обязали выплатить 107 миллионов долларов за сбитый самолет Украины

Канадский суд постановил взыскать с Ирана 107 миллионов долларов компенсации семьям погибших при крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. Об этом сообщает CBC.

Иран обязали выплатить $107 миллионов за сбитый украинский Boeing
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд удовлетворил иск шести семей погибших пассажиров Boeing 737-800. Адвокат истцов Марк Арнольд рассказал, что его команда планирует наложить арест на иранские активы в Канаде и за рубежом, в том числе на нефтяные танкеры.

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Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит в Иране 8 января 2020 года. Жертвами стали 176 человек, среди них были 55 граждан Канады и 35 обладателей канадского вида на жительство, а также граждане Украины, Ирана и других стран.

Это произошло в момент конфликта Ирана и США из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Сначала власти Ирана отвергали свою причастность к катастрофе, но затем признали, что самолет был сбит системой ПВО, принявшей украинский Boeing за крылатую ракету.

В декабре 2020 года правительство Ирана утвердило выплаты в 150 тысяч долларов каждой семье, член которой погиб на борту самолета.

В мире,Марк Арнольд,Boeing,
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