ЕК пообещала Молдавии помощь на 150 млн евро

Еврокомиссия предложила Молдавии по ее запросу программу помощи в 150 млн евро, эту программу должны одобрить Европарламент и страны ЕС , заявили в ЕК.

«По просьбе республики Молдавия Европейская комиссия сегодня приняла предложение о новой операции макрофинансовой помощи на сумму до 150 млн евро, из которых 30 млн евро в виде грантов и 120 млн евро в виде среднесрочных кредитов», – цитирует сообщение ЕК РИА «Новости».

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что желание ее страны «развивать отношения с ЕС, не значит, что не может быть конструктивного диалога с Россией». При этом бывший президент страны Игорь Додон отметил, что «отношения Молдавии и России значительно ухудшились».