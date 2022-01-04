В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
55 минут назад

ЕК пообещала Молдавии помощь на 150 млн евро

Еврокомиссия предложила Молдавии по ее запросу программу помощи в 150 млн евро, эту программу должны одобрить Европарламент и страны ЕС, заявили в ЕК.

ЕК пообещала Молдавии помощь на 150 млн евро
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«По просьбе республики Молдавия Европейская комиссия сегодня приняла предложение о новой операции макрофинансовой помощи на сумму до 150 млн евро, из которых 30 млн евро в виде грантов и 120 млн евро в виде среднесрочных кредитов», – цитирует сообщение ЕК РИА «Новости».

Программа планируется как продолжение предыдущих инициатив, в рамках которых Молдавия получила от ЕС 160 млн евро.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что желание ее страны «развивать отношения с ЕС, не значит, что не может быть конструктивного диалога с Россией». При этом бывший президент страны Игорь Додон отметил, что «отношения Молдавии и России значительно ухудшились».

В мире,Игорь Додон,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители