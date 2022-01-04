ЕК пообещала Молдавии помощь на 150 млн евро

Еврокомиссия предложила Молдавии по ее запросу программу помощи в 150 млн евро, эту программу должны одобрить Европарламент и страны ЕС, заявили в ЕК.
«По просьбе республики Молдавия Европейская комиссия сегодня приняла предложение о новой операции макрофинансовой помощи на сумму до 150 млн евро, из которых 30 млн евро в виде грантов и 120 млн евро в виде среднесрочных кредитов», – цитирует сообщение ЕК РИА «Новости».
Программа планируется как продолжение предыдущих инициатив, в рамках которых Молдавия получила от ЕС 160 млн евро.
Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что желание ее страны «развивать отношения с ЕС, не значит, что не может быть конструктивного диалога с Россией». При этом бывший президент страны Игорь Додон отметил, что «отношения Молдавии и России значительно ухудшились».