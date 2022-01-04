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1 час назад

В Норвегии задержали гражданина России

Российского гражданина задержали в конце декабря в Норвегии по просьбе России по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает издание Romerikes Blad.

В Норвегии задержали россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что россиянина задержали 29 декабря в аэропорту Гардермуэн, в Осло. По данным издания, на основании сведений, предоставленных российской стороной, 40-летний мужчина будучи членом правления в фирме, использовал фиктивные контракты для мошенничества в крупных размерах — на сумму более $1,4 млн. Согласно российскому законодательству, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Помимо России, подозреваемый проживает в Бельгии. В Норвегии он проводил отпуск. В международном розыске он находится с весны 2021 года.

Полиция подала в местный окружной суд прошение об аресте россиянина на четыре недели в ожидании его экстрадиции, однако не получила поддержку суда. Суд принял соответствующее решение из-за отсутствия информации о доказательствах вины мужчины, а также документов из судов России, которые бы подтверждали его вину. Решение окружного суда было обжаловано прокуратурой, новое рассмотрение прошения об аресте в суде второй инстанции еще не проводилось.

29 декабря сообщалось, что россиянин арестован в Турции по подозрению в связях с ИГ (организация запрещена в России).

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