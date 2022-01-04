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49 минут назад

В США назвали способ заставить Россию уважать Байдена

Бывший спичрайтер Джорджа Буша-младшего Уильям Макгерн считает, что Россия начнет уважать президента США Джо Байдена, если тот сможет надавить на Иран в вопросе ядерной сделки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Если бы вы были господином Путиным, господином Си или аятоллой Ирана, вы бы серьезно отнеслись к предупреждению президента Байдена о серьезных последствиях?» - задается вопросом Макгерн.

По его словам, критики опасаются, что разговоры о военных действиях убьют любую надежду на дипломатическое решение с Ираном, «но ближе к истине обратное».

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Макгерн считает, что жесткие меры в отношении Ирана станут не только возможностью предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана, но и заставят Россию и Китай «дважды подумать, прежде чем предпринимать действия на международной арене».

Макгерн предложил предоставить Израилю дополнительное вооружение, позволяющее атаковать стратегические объекты Ирана и нефтехранилища.

В качестве примера он привел Рональда Рейгана, которого также считали мягким президентом, пока он не уволил более 11 тысяч авиадиспетчеров, устроивших забастовку в августе 1981 года. Также Рейган давил на советское руководство агрессивными решениями вроде поставок оружия в Афганистан , отметил Макгерн.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.

Позже во время переговоров с Байденом Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

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