На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Власти объясняют, что продавать газ по старой цене нерентабельно. Жителей эти объяснения не устраивают, к протестующим присоединились рабочие нефтяных месторождений. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал митингующих к диалогу.

Как развивались протесты

Протесты из-за цен на газ начались в Мангистауской области Казахстана. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).

Жители областного города Жанаозен (бывший Новый Узень - "Газета.Ru") 2 января записали видеообращение к акиму (глава местного исполнительного органа государственной власти) Мангистауской области Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Максату Ибагарову. Люди попросили снизить цены на газ вдвое - до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы (60 тысяч тенге).

Один из участников протеста, гражданский активист из Жанаозена Серик Бактыбайулы заявил, что такой дорогой газ "не по карману" местному населению.

"В прошлом году во время пандемии газ был по 38 тенге [за литр], потом подорожал до 50 тенге, затем до 79–80 тенге. Машины сутками стояли в очередях перед газовыми станциями в городе, но газа не было. А сейчас подняли до 120 тенге, на всех станциях газ "появился", очередей нет", - отметил он.

После записи видеообращения в Жанаозене 2 января начался митинг. Протестующие собрались у здания городской администрации и перекрыли движение на автомобильной дороге в центре города, в центре города начались перебои с интернетом.

Бактыбайулы пояснил, что к протестам присоединились и те жители, у которых нет машин. Они опасаются, что после роста цен на газ подорожают и продукты питания, и другие необходимые товары.

"У нас все зависит от газа. Если газ дорожает — дорожает все. У простых людей и так низкие доходы, а станет еще хуже", - сообщил участник протестов Ерлан Саркулов.

К протестующим 2 января вышел временно исполняющий обязанности акима Галым Байжанов. Он сказал лишь, что регулирование цен на газ находится не в компетенции акимата, и напомнил, что митинг не санкционирован, а значит, является незаконным.

Протестующие остались на центральной площади Жанаозена и провели там ночь, разведя костры. Площадь оцепила полиция, но не вмешивалась в ситуацию.

На следующий день, 3 января, митингующих стало только больше, во второй половине дня их собралось больше тысячи человек. На этом фоне на площадь вышли аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и аким Жанаозена Максат Ибагаров, встречи с которыми требовали жители. Ногаев рассказал, что власти встретились с частными предпринимателями, владеющими АЗС, и договорились, что цены на заправках снизятся до 85-90 тенге. В ответ собравшиеся жители потребовали, чтобы цены сбавили до 50 тенге. Директор Казахского газоперерабатывающего завода Накберген Тулепов попытался объяснить собравшимся, как формируются цены на газ, однако это не устроило демонстрантов, и они потребовали, чтобы власти покинули площадь. Сегодня, 4 января на митинг в Жанаозене вышли больше 1,5 тысяч человек.

Протесты в Жанаозене начали поддерживать жители других населенных пунктов. В Актау - столице той же области 3 января протестующие перекрыли дорогу из аэропорта и также организовали митинг. Они собрались на площади у администрации города и оставались там в ночь с 3 на 4 января. Протестующие в Актау потребовали не только снизить цены на газ, но также повысить зарплаты и улучшить благосостояние жителей. К утру 4 января на площади в Актау находились около 2 тысяч протестующих.

Рабочие крупных нефтяных месторождений области Каражанбас и Каламкас 3 января отказались работать в знак солидарности с протестами. Вахтовики с этих месторождений отправились пешком в Актау, чтобы поддержать митинг. На забастовку также вышли рабочие месторождения Тенгиз.

В Алматы лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана (ДПК) Жанболат Мамай и его сторонники вышли на улицы и 3 января провели акцию против цен на газ на площади Республики. В поддержку жителей Мангистау на митинг вышли и водители "ГАЗелей" в Уральске.

Объяснения властей

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев пояснил, что с 1 января текущего года 100% сжиженного газа реализуется посредством электронной торговли, из-за чего выросли цены.

"На сегодняшний день сжиженный газ на электронных торговых площадках продается по максимальной цене - 85 тенге за литр без учета операционных расходов предпринимателей. В целом цены будут формироваться самим рынком в соответствии со спросом и предложением", - указал он.

По словам Картбаева, переход к электронной торговле повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованные цены на сжиженный газ. Министерство энергетики Казахстана отметило, что это создаст равные и недискриминационные условия для всех участников рынка. "До перехода на электронные торговые площадки (ЭТП) цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости", - уточнили в Минэнерго.

Картбаев указал, что прежняя розничная цена в размере 60 тенге за литр не может вернуться в новых условиях.

Директор Казахского газоперерабатывающего завода уточнил, что само производство газа обходится дороже чем 50 тенге.

"Затраты завода на производство одного литра составляют 57 тенге. Надо еще платить рабочим, оплачивать коммунальные — электричество и воду. Платить за сырье", - пояснил он.

Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев признал провал разъяснительной работы с населением по поводу роста цен на газ. При этом он указал, что цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане самые низкие в регионе, и это не стимулировало производство.

"На том же жанаозенском газоперерабатывающем заводе работают такие же граждане, такие же жители этого города. И когда себестоимость у нас производства газа составляет 100 тенге, и это больше, чем желаемые 50-60, то у нас есть два варианта: мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент просто остановятся, или будут приниматься вот такие может быть не очень популярные меры", - сообщил он.

Президент Казахстана на фоне протестов поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности".

"Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", - написал он в Twitter.

Токаев отметил, что демонстранты не должны нарушать общественный порядок. "Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях", - пояснил он.

Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС также начало расследование на предмет ценового сговора. В Актау прилетела специальная правительственная комиссия, куда вошли сотрудники администрации президента. Она должна "найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в стране".