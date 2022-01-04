В Нур-Султане и Шымкенте прошли задержания участников протестных акций, которые требовали остановить рост цен на газ. Об этом сообщает «Радио Азаттык» (включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Отмечается, что во вторник, 4 января, казахстанская полиция задержала в столице как минимум трех человек, вышедших на протестную акцию к городской администрации. По данным журналистов, митингующие выступили в поддержку аналогичных «газовых» протестов в городе Жанаозен и параллельно с этим требовали решить жилищный вопрос. При этом одна из участниц акции скандировала «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), требуя ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики.

В Шымкенте силовики задержали более десяти человек, которые вышли на митинг перед зданием местной администрации. Протестующие выражали солидарность с участниками «газовых» протестов в других городах и потребовали повышения зарплат. Во время задержания они также выкрикивали «Назарбаев, кет!» («Назарбаев, уходи!»).

Кроме того, в этот же день в Алматы была перекрыта площадь Республики и был ограничен мобильный интернет. Доступ к нему также отключили в районе столичной администрации в Нур-Султане.