Украина снизила подачу российского газа в Словакию в три раза

«Прокачка российского газа в Словакию с 31 декабря 2021 года сократилась в три раза», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Eustream. Транзит ведется через газораспределительную станцию в городе Вельки-Капушаны на границе Словакии и Украины.