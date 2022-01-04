«Хенде хох»: Порошенко показал мем с угрозой Зеленскому

Экс-президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook мем, на котором он запечатлен с ножом, а действующий глава государства Владимир Зеленский - перед роялем с поднятыми руками и спущенными штанами (во время выступления «Квартала 95»).

Фото: Reuters Reuters

«Хенде хох», - написал в комментариях к фото пользователь Василий Владимирович Петричко.

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«Гетман и клоуны», - добавила Леся Гаврилів.



«Игруны, больше ни на что не способны», - заявила Клавдия Мельничук.



«С шуруповертом, для закручивания крышки рояля, было б лучше», - отметил Yuriy Fedorénko.



«Постить мемасики из Польши - это сильно», - отметил Btcc Cbe, сделав отсылку к дипломатическому турне Порошенко по Польше.

Накануне Зеленский опубликовал в Instagram фото с собаками и рассказал о первой тренировке в новом году: «Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает». Подписчики Зеленского решили, что одну из его собак назвали Петей в честь Петра Порошенко.