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17 минут назад

«Отребье»: экс-депутат Рады заявил о стыде украинцев за команду Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского вызывает у украинцев «стыд за нацию»: по его словам, эти люди так и не смогли стать «элитой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала «Наш».

«Отребье»: экс-депутат Рады заявил о стыде украинцев за команду Зеленского
Фото: ReutersReuters

Мураев заявил, что в команду Зеленского вошли люди, желавшие пробиться «из грязи - в князи».

«Всегда называлась «правящая элита», потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право [управлять государством]. На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье», - сказал экс-депутат.

Он добавил, что команде Зеленского не удалось выстроить эффективные отношения и на международной арене.

«Украина - это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. <…> Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь», - отметил Мураев.

Он добавил, что надеется на приход к власти «лучших представителей» народа Украины на следующих выборах.

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Зеленский ранее заявил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы выполнить все данные украинцам обещания.

Он планировал идти на один срок, но весной 2020-го рассказал, что решил подумать о переизбрании.

«Сейчас это будет страшно звучать и для моей семьи [идти на второй срок - прим.ред.]. Я подумаю об обещании идти на один срок - как скажете. Как скажет народ Украины», - заявил он.

В мире,Евгений Мураев,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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