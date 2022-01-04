«Отребье»: экс-депутат Рады заявил о стыде украинцев за команду Зеленского

«Украина - это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. <…> Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь», - отметил Мураев.