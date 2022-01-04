«Отребье»: экс-депутат Рады заявил о стыде украинцев за команду Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского вызывает у украинцев «стыд за нацию»: по его словам, эти люди так и не смогли стать «элитой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала «Наш».
Мураев заявил, что в команду Зеленского вошли люди, желавшие пробиться «из грязи - в князи».
«Всегда называлась «правящая элита», потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право [управлять государством]. На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье», - сказал экс-депутат.
Он добавил, что команде Зеленского не удалось выстроить эффективные отношения и на международной арене.
«Украина - это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. <…> Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь», - отметил Мураев.
Он добавил, что надеется на приход к власти «лучших представителей» народа Украины на следующих выборах.
Зеленский ранее заявил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы выполнить все данные украинцам обещания.
Он планировал идти на один срок, но весной 2020-го рассказал, что решил подумать о переизбрании.
«Сейчас это будет страшно звучать и для моей семьи [идти на второй срок - прим.ред.]. Я подумаю об обещании идти на один срок - как скажете. Как скажет народ Украины», - заявил он.