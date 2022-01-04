В Британии объяснили, как Путин переиграл Европу

Увеличив поставки газа в Китай, президент России Владимир Путин переиграл Европу. Такое мнение высказал в материале для британского издания Daily Express обозреватель Энтони Ашкенази.

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Как отметил автор материала, президент России и китайский председатель Си Цзиньпин в настоящее время очень близки к заключению сделки о строительства нового трубопровода. При этом поставки топлива по предполагаемому газопроводу будут эквивалентны объёмам, которые намеревались отправить в страны Европы по «Северному потоку — 2».

Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири — 2», — написал Ашкенази.

Он подчеркнул, что всё это происходит на фоне серьёзного энергетического кризиса, который переживает Европа.

Автор материала отметил, что Россия готова поставлять больше газа в Европу, но сертификация «Северного потока — 2» в настоящее время приостановлена.