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46 минут назад

В Британии рассказали, как Путин переиграл Европу

Увеличив поставки газа в Китай, президент России Владимир Путин переиграл Европу. Такое мнение высказал в материале для британского издания Daily Express обозреватель Энтони Ашкенази.

В Британии объяснили, как Путин переиграл Европу
Фото: ТАССТАСС

Как отметил автор материала, президент России и китайский председатель Си Цзиньпин в настоящее время очень близки к заключению сделки о строительства нового трубопровода. При этом поставки топлива по предполагаемому газопроводу будут эквивалентны объёмам, которые намеревались отправить в страны Европы по «Северному потоку — 2».

Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири — 2», — написал Ашкенази.

Он подчеркнул, что всё это происходит на фоне серьёзного энергетического кризиса, который переживает Европа.

Автор материала отметил, что Россия готова поставлять больше газа в Европу, но сертификация «Северного потока — 2» в настоящее время приостановлена.

Ранее бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Украине придётся воровать российский газ из транзитной трубы, если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Он предположил, что потребление газа в стране может достичь показателей февраля 2020 года.

В мире,Андрей Коболев,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Нафтогаз,
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