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1 час назад

Американцы восхитились видео с амурской тигрицей из России

Американские пользователи Twitter восхитились видео с российской «краснокнижной» амурской тигрицей по кличке Светлая и её тигрятами. Животные обитают на территории Еврейской автономной области (ЕАО). Видеозапись с хищниками опубликовал телеканал ABC на своей странице в Twitter.

Я счастлива, что тигрята выглядят здоровыми. Пусть живут долго и благополучно, — пожелала одна из комментаторов.

Многие отметили красоту животных в условиях холодной зимы. Некоторые выразили свою озабоченность из-за суровых условий, в которых проживают тигры.

Этот снег... Его так много. Какая там вообще температура? — поинтересовались в комментариях.

Другие же, наоборот, успокаивали остальных, так как, по их мнению, хищникам такая погода по душе. Известно, что тигрятам около четырёх-пяти месяцев. Всего, по данным директора центра «Тигр» Виктора Кузьменко, в ЕАО минимум 20 особей этих животных. Им обеспечивают охрану, чтобы продолжить восстановление популяции.

Ранее пользователи социальной сети Twitter с юмором отреагировали на заметку газеты The Telegraph о миграции белых медведей. В публикации отмечается, что из-за изменения климата животные были вынуждены перебраться из США на территорию России. В комментариях пользователи обосновали действия медведей, в шутку поддержав их выбор.

В мире,Daily Telegraph,телеканал АВС,
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